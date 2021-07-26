Uludağ'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Sağ Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uludağ'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Sağ Bulundu

Uludağ'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Sağ Bulundu
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana giren ve uzun süre geçmesine rağmen geri dönmeyen Gülefer Boynukısa'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Cuma günü öğle saatlerinde odun toplamak için ormana giren ve uzun süre geçmesine rağmen geri dönmeyen Gülefer Boynukısa'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarının 50. saatinde güzel haber geldi. Kayıp kadın arama çalışmalarının üçüncü gününde sağ bulundu.

Piknikçilere Rastladı Boynukısa, Uludağ'dan 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık arazide piknik için bölgeye gelenlere rastladı.

Kaybolduğunu söyleyen Boynukısa, yardım istedi. Hemen jandarmaya haber verildi.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Boynukısa'ya ulaşmak için bölgeye gitti. Araç ile ulaşmanın mümkün olmadığı bölgede ekipler, yaya olarak 2 kilometrelik bir yokuşu tırmandı.

Ekipler, Boynukısa'yı bulunduğu yerden alarak, ambulansın olduğu noktaya doğru inişe geçti.

Sadece su içerek, durmadan şehre doğru yürüdüğü öğrenilen Gülefer Boynukısa'nın bitkin olduğu görüldü.

Yorgunluktan Yürüyemeyince Jak Timleri Sırtlarında Taşıdı

Ayakkabısı parçalanan Boynukısa'ya JAK ekipleri ayakkabı verdi. Yorgunluktan yürüyemeyen Gülefer Boynukısa'yı JAK timindeki bir asker sırtında taşıdı. Ormandan çıkartılan Boynukısa, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansta ilk muayenesi yapılan Boynukısa'nın sağlık durumunun iyi olduğu, açlık nedeniyle bitkin düştüğü öğrenildi.

Boynukısa, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Allah'a Çok Şükür İyiyim Sağlık durumu iyi olan Boynukısa, "İyim Allah'a çok şükür. Herhangi bir sağlık sıkıntım yok. Kayaların içinde aç susuz gezdim. Su da bulamadım, çayırlardan su içtim, bir parça ekmek buldum. Allah'a çok şükür iyiyim. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Yener Fatma Girik Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uludağ'da Kaybolan Kadın 3 Gün Sonra Sağ Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 12:24:53. #1.14#

title