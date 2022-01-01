Uludağ'da kaybolan Danimarkalı aranıyor (2)

KAYIP DAĞCIYA ULAŞILDI

Bursa'dan, Uludağ'a yürüyüş yapmak isterken kaybolan Danimarka uyruklu dağcıya JAK ve AFAD ekipleri saat 01.30 sıralarında ulaştı. Kestel'in yüksek kesimlerinde, orman yolunda bulunan dağcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, dağcının Orhaniye köyüne getirilip burada sağlık kontrolünden geçirileceğini açıkladılar.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri

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