Uludağ'da kaybolan Danimarkalı aranıyor (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ'da kaybolan Danimarkalı aranıyor (2)

Uludağ'da kaybolan Danimarkalı aranıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

KAYIP DAĞCIYA ULAŞILDIBursa'dan, Uludağ'a yürüyüş yapmak isterken kaybolan Danimarka uyruklu dağcıya JAK ve AFAD ekipleri saat 01.30 sıralarında ulaştı.

KAYIP DAĞCIYA ULAŞILDI

Bursa'dan, Uludağ'a yürüyüş yapmak isterken kaybolan Danimarka uyruklu dağcıya JAK ve AFAD ekipleri saat 01.30 sıralarında ulaştı. Kestel'in yüksek kesimlerinde, orman yolunda bulunan dağcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, dağcının Orhaniye köyüne getirilip burada sağlık kontrolünden geçirileceğini açıkladılar.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title