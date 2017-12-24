Uludağ'da kaybolan dağcılar böyle kurtarıldı

Nefes kesen operasyonda zor anlar kamerada



BURSA - Uludağ'da mahsur kalan 5 dağcı arama kurtarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması ardından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Akşam 17: 00'da Uludağ'dan Bursa'ya geçmek isteyen 5 dağcı yoğun kar ve tipinin nedeniyle ormanda mahsur kaldı. Telefonla jandarma ekiplerini arayan dağcılar donmak üzere olduklarını ve yardım istediklerini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT, BAKUT, Yıldırım Belediyesi yardım ekipleri dağcıları mahsur kaldıkları yerden 3 saatlik nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Yaklaşık 10 saat boyunca mahsur kaldıkları yerde bekleyen dağcılar kar kalınlığının 90 santimetreyi geçmesi nedeniyle kardan ev yaparak içinde kaldıklarını ve ısınmak için ise elbiselerini yaktıklarını belirtti. Donmak üzereyken kurtarılan dağcılara ilk müdahale ormanda mahsur kaldıkları bölgede yapılırken ayakları donduğu için yürüyemeyen bir dağcı sedye ile taşındı. Operasyon anı ise kameralara böyle yansıdı. Kar ve tipiye rağmen uzun süren yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri mahsur kalan dağcılar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Hava sıcaklığının -15 derece olduğu Uludağ'da mahsur kalan dağcılarla birlikte dönüşe geçen ekipler 2 saatlik yürüyüşün ardından Sarıalan'a döndüler. İsimlerinin Tufan Tombul(36), Mustafa Fıçıcı(36), Doğan Güz(36), Mehmet Ali Şişman (36), Erşan Şentürk olduğu öğrenilen 5 dağcı sağlık kontrollerinin yapılması için 112 ambulanslarıyla Çekirge Devlet Hastanesine gönderildi. Dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken her birine kabahatler kanuna muhalefet suçundan 217 lira para cezası kesildi.