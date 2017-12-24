Uludağ'da Kaybolan 6 Dağcı İçin Arama- Kurtarma Çalışması Başlatıldı (1)

BURSA Uludağ'da yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybeden 6 dağcının kurtarılması için jandama ve AFAD ekipleri, çalışma başlattı.



Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'dan kent merkezine inmek için yola çıkan 6 dağcı, yoğun sis ve tipi nedeniyle Sarıalan Mevkii'nde yönlerini kaybetti. Dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp, yardım istedi. Kar kalınlığının oteller bölgesinde 70 santimetreye ulaştığı Uludağ'da kaybolan dağcıları bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri, harekete geçti.



Yoğun sis ve tipinin arama çalışmalarını zorlaştığrdığı belirtildi. - Bursa