Uludağ'da Kaybolan 6 Dağcı Aranıyor
Uludağ'da kaybolan 6 dağcı, AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor.
Uludağ'da kaybolan 6 dağcı, AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın Sarıalan mevkisinden kent merkezine doğru ormanın içinden geçerek ilerleyen 6 dağcı, yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybetti.
Kaybolduklarını fark eden dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, 6 kişiyi arama çalışmalarına başladı.
Çalışmalar, yoğun sis ve tipiye rağmen devam ediyor.