Uludağ'da Kaybolan 6 Dağcı Aranıyor

Uludağ'da Kaybolan 6 Dağcı Aranıyor

Uludağ'da kaybolan 6 dağcı, AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor.

Uludağ'da Kaybolan 6 Dağcı Aranıyor

Uludağ'da kaybolan 6 dağcı, AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın Sarıalan mevkisinden kent merkezine doğru ormanın içinden geçerek ilerleyen 6 dağcı, yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybetti.

Kaybolduklarını fark eden dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, 6 kişiyi arama çalışmalarına başladı.

Çalışmalar, yoğun sis ve tipiye rağmen devam ediyor.

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