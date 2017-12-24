Uludağ'da Kaybolan 6 Dağcı Aranıyor

Uludağ'da kaybolan 6 dağcı, AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor.



Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın Sarıalan mevkisinden kent merkezine doğru ormanın içinden geçerek ilerleyen 6 dağcı, yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybetti.



Kaybolduklarını fark eden dağcılar, telefonla jandarmayı arayıp yardım istedi.



Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, 6 kişiyi arama çalışmalarına başladı.



Çalışmalar, yoğun sis ve tipiye rağmen devam ediyor.