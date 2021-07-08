Uludağ'da Kaybolan 4 Arkadaş, AFAD ve JAK Timleri Tarafından Bulundu
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Uludağ'da Kaybolan 4 Arkadaş, AFAD ve JAK Timleri Tarafından Bulundu

Uludağ'da Kaybolan 4 Arkadaş, AFAD ve JAK Timleri Tarafından Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Bursa'dan doğa yürüyüşü yapmak için sabah saatlerinde Uludağ'a çıkan M. E. V. (21), B. İ. (20), F. D. (20) ile E. K. (20), 2'nci Oteller Gelişim Bölgesi'nden, Göller Bölgesine doğru yürümeye başladı.

Bursa'dan doğa yürüyüşü yapmak için sabah saatlerinde Uludağ'a çıkan M. E. V. (21), B. İ. (20), F. D. (20) ile E. K. (20), 2'nci Oteller Gelişim Bölgesi'nden, Göller Bölgesine doğru yürümeye başladı. Bir süre ilerleyen gençler, sis sebebiyle yollarını kaybetti. Geri dönemeyeceklerini anlayan 4 arkadaş, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana dağılan ekipler, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerle sürekli irtibatta olan 4 arkadaş, yürümeye devam etti. Kayıp 4 arkadaş, yaklaşık 6 saat sonra JAK ekipleri tarafından Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi yolundaki patikada bulundu. Başlangıç noktasından yaklaşık 15 kilometre yol yürüyen 4 arkadaş, tedbir amaçlı Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Habermetre

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