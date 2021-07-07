Uludağ'da kaybolan 4 arkadaş, 6 saat sonra bulundu

Bursa Uludağ'da doğa yürüyüşü yaptıkları esnada, sis sebebiyle yollarını kaybeden 4 arkadaş, arama-kurtarma ekiplerince 6 saat sonra bulundu.

Bursa Uludağ'da doğa yürüyüşü yaptıkları esnada, sis sebebiyle yollarını kaybeden 4 arkadaş, arama-kurtarma ekiplerince 6 saat sonra bulundu. Drone ile havadan da aranan 4 arkadaşın, aniden bastıran sis sebebiyle bulundukları yerden 15 kilometre yürüdükleri belirtildi.

Bursa'dan doğa yürüyüşü yapmak için sabah saatlerinde Uludağ'a çıkan M.E.V. (21), B.İ. (20), F.D. (20) ile E.K. (20), 2'nci Oteller Gelişim Bölgesi'nden, Göller Bölgesine doğru yürümeye başladı. Bir süre ilerleyen gençler, sis sebebiyle yollarını kaybetti. Geri dönemeyeceklerini anlayan 4 arkadaş, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana dağılan ekipler, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerle sürekli irtibatta olan 4 arkadaş, yürümeye devam etti. Kayıp 4 arkadaş, yaklaşık 6 saat sonra JAK ekipleri tarafından Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi yolundaki patikada bulundu. Başlangıç noktasından yaklaşık 15 kilometre yol yürüyen 4 arkadaş, tedbir amaçlı Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı