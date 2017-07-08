Uludağ'da Kaybolan 3 Kişiyi Jandarma Buldu

Uludağ'da yoğun sis nedeniyle kaybolan 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Uludağ Milli Park Müdürlüğünden kılavuz almadan kamp yapmak için Uludağ'a tırmanan E.Ö, K.E. ve M.Y, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.



Kampçılar, dün akşam "156 Jandarma İmdat" hattını arayarak kaybolduklarını bildirdi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan kampçıların yerlerini, coğrafi konum belirleme sistemi üzerinden tespit etti.



JAK ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kampçılara gece Sarıalan bölgesindeki Küçük Bakacak mevkisinin yaklaşık 600 metre aşağısındaki ormanlık alanda ulaşıldı.



Kampçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.