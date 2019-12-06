Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (4)

06.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:31

DAHA ÖNCE DE TIRMANMIŞLAR

Uludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürerken, iki dağcının daha önce de Uludağ'a tırmanış yaptığı ortaya çıktı.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp, Eylül ayında Uludağ'a zirve tırmanışı gerçekleştirmişti. Geriye ise ikilinin, yaptıkları bu tırmanışta çekilen fotoğrafları kaldı.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

Kaynak: DHA