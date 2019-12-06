Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (3)
Haberler » Güncel » Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (3) - Haber

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (3)

EKİPLER, KARLA KAPLANAN MAĞARALARI KAZIYORUludağ'da Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor.

06.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:26
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (3)

EKİPLER, KARLA KAPLANAN MAĞARALARI KAZIYOR

'da Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor. Arama kurtarma ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikoptere binerek, kar kalınlığının yer yer 1, 5 metreye kadar ulaştığı bölgelere iniş yapıyor. Ekipler, yoğun kar sebebiyle kapanan mağaraları, kazma ve kürekle kazarak, kontrol ediyor. Huzeyfe ÖZDEMİR-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler