Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2)
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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2)

METALE DUYARLI CİHAZ GETİRİLDİUludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor.

06.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:43
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2)

METALE DUYARLI CİHAZ GETİRİLDİ

'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında bölgeye AFAD tarafından metale duyarlı cihaz getirildi. Cihaz, kar kalınlığının bir metreyi aştığı zirve bölgelerinde kullanılmaya başlandı. Metallerin yerini tespit edebilen cihazın, 1 kilometrekareyi tarayabildiği belirtildi.Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,


Kaynak: DHA
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