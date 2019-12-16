Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor (2)
45 KİŞİLİK ÖZEL EKİP, HELİKOPTERLE BÖLGEYE HAREKET ETTİUludağ'da zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık 2019 gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor.
45 KİŞİLİK ÖZEL EKİP, HELİKOPTERLE BÖLGEYE HAREKET ETTİ
Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık 2019 gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor. 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu ve hava destekli çalışmalara aranın verildiği Uludağ'da, hava şartlarının normale dönmesiyle, Jandarma Genel Komutlanlığı'na bağlı arama-kurtarma helikopteri, Uludağ helikopter pistine iniş yaptı. Burada oluşturulan 45 kişilik özel arama-kurtarma ekibi, helikopterle Küreklidere Şelalesi yakınlarına indirildi. Ekiplerin, 2 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor.