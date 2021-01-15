Uludağ'da kayak sezonu hafta sonu açılacak

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının yarım metreye yaklaşmasının ardından pistler de kayak ve snowboard yapılacak seviyeye ulaştı.

SERGEN SEZGİN - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının yarım metreye yaklaşmasının ardından pistler de kayak ve snowboard yapılacak seviyeye ulaştı.

Kent merkezinden kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan, 9 kilometrelik teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan "Oteller Bölgesi"nde, 6 bine yakın yatak kapasitesiyle, bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunulan dağda, hafta sonu itibarıyla kayak sezonu açılacak.

Yoğun yağışla beyaza bürünen Uludağ'daki 1. ve 2. yerleşim bölgelerinde, 300 metre ila 1980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporu yapılabiliyor.

Uludağ, kayak, snowboard ve kızak binme imkanlarının yanı sıra kar motoru ile yeşil ve beyazın oluşturduğu eşsiz manzarayı keşfe çıkmak isteyenler için eşsiz imkanlar sunuyor.

"Kar yağışı başladı mı devamı gelir"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine, 36 yıldır Uludağ'da olduğunu ve ilk defa karın bu kadar geciktiğini söyledi.

Usta, dağın kışın ayrı bir güzelliği olduğunu aktararak, "Çarşamba günü itibarıyla güzel kar yağışı başladı. Uludağ'ın farklı bir konumu, pozisyonu vardır. Kar yağışı başladı mı devamı gelir. Kayak merkezlerinde konaklayan turistler için yasakların kalkması bizleri sevindirdi." dedi.

Kayak merkezinde hijyene de dikkat ettiklerini anlatan Usta, bu nedenle kullanılan malzemelerin günübirlik steril edildiğini vurguladı.

"Kış turizmi ekonomiye de katkı sağlayacaktır"

Usta, güzel bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Kayak yaparken eldiven, mont, bere, maske kullanıyoruz. Daha dikkatli, itidalli davranıyoruz. Umarım iyi bir sezon olacaktır. Sezonun kalan kısmını iyi değerlendireceğiz. Son yıllarda tatil için insanlar yurt dışına gidiyorlardı, şimdi bu bizim için bir artı. Kış turizmi ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Kar ezme makineleri çalışmaya başladı, inşallah hafta sonu sezonu da açacağız. Açık olan otellerin pistleri hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrencilerimizle bir araya geldik şimdiden. Hafta sonuna daha sağlam gireceğiz. Hafta sonu itibarıyla Uludağ'da konaklayan herkes kayağını yapabilecek. Gönlümüzden geçen günübirlikçilerin de zirveye gelip kayak yapması."

"Daha fazla kar yağışı bekleniyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da hafta sonuna kadar kar yağışının yoğun şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Saraçoğlu, hafta sonu vatandaşları Uludağ'a beklediklerini ifade ederek, "Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı ve Uludağ'da kayak pistleri istenen seviyeye geldi. Önümüzdeki günlerde daha fazla kar yağışı bekleniyor." diye konuştu.

Uludağ'a İskoçya'dan gelen Yalçın Genç, "Arkadaşımı ziyarete gelmiştim ama Uludağ'a kar yağacağını duyunca biz de geldik ve şansımıza güzel bir kar yağışı oldu. Karın keyfini çıkartıyoruz. Uludağ karlı daha güzel. Kız arkadaşım şu an kayak dersi alıyor. Daha sonra birlikte kayak yapacağız. Başka ülkelerde de kayak yapmıştım ama ilk defa Türkiye'de kayak yapıyorum. Burası gayet güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç