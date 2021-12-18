Uludağ'da kayak sezonu açıldı - Haberler
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Uludağ'da kayak sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kayak sezonu açıldı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kayak sezonu açıldı.

Son bir haftadır aralıksız kar yağışının devam ettiği Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışıyla birlikte pistler kayak yapmaya uygun hale gelirken, ilk günden kayak severler pistlere akın etti.

Yerli turistler kadar yabancı turistlerden de yoğun ilgi var Uludağ'a… Hava sıcaklığının -10 dereceyi gösterdiği zirvede tatilciler varillerde yanan ateşlerle ısındı. Sezonun ilk günü olmasına rağmen otellerdeki kalabalık işletmecileri bu sezon için umutlandırdı. Korona virüs sebebiyle son iki yıldır sezonun sönük geçtiği Uludağ'ın bu yıl daha yoğun bir sezon geçirmesi bekleniyor. Otellerde daha önce uygulanan pandemi kuralları bu sezonda geçerli olurken, her geçen gün artan aşılama yüzdesi hem tatilcileri, hem de otel yöneticilerini daha güvenli bir tatil için sevindiriyor.

Uludağ'da kayak sezonu açıldı

Uludağ'da kayak sezonu açıldı

Uludağ'da kayak sezonu açıldı

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