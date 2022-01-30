Uludağ'da kayak pistleri dolu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece, kar kalınlığının ise 105 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'a hafta sonu tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Kayakseverler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Soğuğa rağmen güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'a, pazar günü günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle yoğunluk arttı, telesiyej ve teleskiler de uzun kuyruklar oluştu. Uludağ'a çıkış yolunda kontrol noktaları kuran jandarma ekipleri, kış lastiği takılı olmayan ve zinciri bulunmayan araçların oteller bölgesine geçişine izin vermedi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri de kayak pistlerinde kar motorlarıyla devriye atarak, tatilcileri pistlerden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kazakistan uyruklu Elif İsmihan, "İstanbul'da oturuyorum. Oradan geldim. Daha çok Palandöken'e gidiyoruz ama bu sene Uludağ'a geldik. Çok sevdim. Güzel ama hafta sonu olduğu için biraz kalabalık. Ama kar muhteşem. Şansımıza hava 2 gündür çok güzel ve güneşli. Herkese, Uludağ'a gelip kaymayı öğrenmeyi ve tatil yapmayı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı