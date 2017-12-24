Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da kayak öğretmenleri sezondan umutlu.



Türkiye Kayak Öğretmenleri Derneği Asbaşkanı Sedat Hamza Çelebioğlu, 38 yıldır kayak öğretmenliği yaptığını belirtti. Çelebioğlu, Uludağ'da sezonun geçen yıla göre 2-3 gün gecikmeli başladığını, ama birinci bölgede kardan memnun olduklarını, önümüzdeki günlerde daha fazla kar beklendiğini söyledi. 60 santimetre kar kalınlığının ölçüldüğü Uludağ'da otellerin doluluk oranının da yüzde 80 seviyelerinde olduğu öğrenildi. Kayak malzemelerinin fiyatları bin ile 5 bin TL'ye alıcı bulurken, ders ücretlerinin saati ise 170 TL.



Sedat Hamza Çelebioğlu, "Son günlerde yağan kardan memnunuz. Birinci bölgede kar durumu oldukça iyi. 2-3 gün içinde daha yoğun kar bekliyoruz. Şu an müşteri anlamında daha yeni sezonu açıyoruz. Otellerin doluluk oranları hemen hemen yüzde 100. Zaten yılbaşı programı da var. Uludağ kayak turizminin kalbidir. Türkiye'de nüfus da artınca haliyle Palandöken, Sarıkamış, Bolu, Kartepe gibi kayak merkezleri pastanın bölünmesinde biraz etkili oluyor. Kayak dersi ücreti saati 170 TL'dir. Biz Kayak Öğretmenleri Derneği olarak Uluslararası Kayak Öğretmenleri Derneği'ne bağlıyız. Onların fiyatlarını uygularsak daha da yükselmesi gerekiyor. Fakat biz yıllardan beri fiyatlarımızı yükseltmiyoruz. Bu yıl eğer kar güzel yağarsa iyi bir sezon bekliyoruz" dedi.



Kayak yapmasını bilmeyenlerin ve öğrenmek isteyenlerin öğretmen desteği ile ders alması gerektiğinin altını çizen Çelebioğlu, "Kayak yapmasını bilmeyen biri ortalama 2 saat içinde öğrenebilir. Bilmeyenler için tehlikeli ama ilk hocasından öğrenirse çok daha iyi olur. Çünkü bu iş tamamen tekniğe bağlıdır. Fakat kendi bildiği veya arkadaş tavsiyesiyle kaymaya kalkarsa tehlikelidir. Artık gelişen teknoloji ile birlikte kayak malzemeleri de kaza oranlarını düşürüyor" diye konuştu.



Kayak malzemesi fiyatlarının ortalama bin TL ile 5 bin TL arasında olduğunu anlatan Çelebioğlu, "Kayak yapmak isteyenlerin kayak malzemesi almasına gerek yok. Buradan kiralayabilirler. Ama almak isteyenler bin ile 5 bin TL arasında ekipman tedarik edebilirler" şeklinde konuştu.



Bir vatandaş ise, İstanbul'dan geldiğini ve Uludağ'da 3 gün vakit geçireceklerini dile getirdi. Snowboard yapacaklarını belirten vatandaşlar bu yıl da Uludağ'ın güzel olduğunu söyledi. - BURSA