Uludağ'da kartpostallık manzaralar - Haberler
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Uludağ'da kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Uludağ'da kartpostallık manzaralar

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi beyaza büründü.

BURSA (İHA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Bursa'nın önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da oteller bölgesi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük 1 derece olan Uludağ, gün boyu devam eden yağmur yağışı gece saatlerinde hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte yerini kara bıraktı. Kısa sürede zirve beyaza bürümesinin ardından Bursa'nın Keles ilçesi Gököz Göleti'nden çekilen Uludağ manzaralı fotoğraflar ise kartpostalları aratmadı. - BURSA

Uludağ'da kartpostallık manzaralar

Uludağ'da kartpostallık manzaralar

Uludağ'da kartpostallık manzaralar

Uludağ'da kartpostallık manzaralar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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