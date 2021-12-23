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Uludağ'da kartpostallık görüntüler

Uludağ'da kartpostallık görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının artması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının artması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uludağ'ın güzellikleri havadan da görüntülendi.

Kış ve kayak turizminin önemli mekanlarından Uludağ'da kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının -10'ları gördüğü Uludağ'da zaman zaman ortaya çıkan güneşin keyfini tatilciler kayak yaparak çıkardı. Seyrine doyum olmayan manzaralar havadan da görüntülendi. Bursa'dan kara yolunun yanı sıra teleferikle de ulaşılan Uludağ'ı günübirlik ziyaret eden vatandaşlar, zamanını keyifle değerlendirdi.

(Samet Doğru - Hakan Gönül/İHA)

Uludağ'da kartpostallık görüntüler

Uludağ'da kartpostallık görüntüler

Uludağ'da kartpostallık görüntüler

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