Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı - Haberler
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Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı, Burak Türker - Güncel
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Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldıBURSA Uludağ'da başlayan karla birlikte araçlar metrelerce karın altında mahsur kaldı.

BURSA (İHA) - Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı

BURSA Uludağ'da başlayan karla birlikte araçlar metrelerce karın altında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yağan son karla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Uludağ'da araçlarını park eden tatilciler araçlarının tamamen karla kaplı olduğunu gördü. Araçlarını çıkartmak için Bursa Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Belediyeye ekipleri ise karların altında mahsur kalan araçları dozerle halat yardımıyla çekerek kurtardı.

Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı

Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı

Uludağ'da karların altında kalan araçlar iş makinesiyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Güncel

Uludağ, Bursa, kar, Yerel, Güncel, Haberler

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