Uludağ'da kar yüzünden yol kapandı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

Kar kalınlığı 63 santimetreye ulaştı

Haftasonu kayak için Uludağ'ı tercih eden tatilciler yolda kaldı

Jandarma ekipleri zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi



BURSA - Uludağ'da kar yüzünden yol kapandı. Kilometrelerce tatilci kuyruğu oluştu. Kar kalınlığının 63 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri zincirsiz sürücüleri geri çevirdi.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler ve günübirlikçiler sabahın erken saatlerine yollara düştü. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı dağ yolunda kar kalınlığının 63 santimetreye ulaşmasına neden oldu. Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 8'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Yolda kalan araçlar nedeniyle kapanan yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarının içerisinde beklemekten sıkılan bazı tatilciler dışarıya çıkıp kar topu oynarken bazıları da araçlarını yol kenarına çekip mangal keyfi yaptı.

Yolda kalıp zincir takan sürücüler, kendilerinin düştüğü hataya başkalarının düşmemesini istediklerini belirtirken kar yağışıyla birlikte işleri açılan zincirciler ise bir takım zinciri 80 liraya sattıklarını takma işlemi ile birlikte bir zincirden 110 lira kazandıklarını söylediler.