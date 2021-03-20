Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistler doldu
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Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistler doldu

20.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:25
Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistler doldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

Otellerde konaklayan tatilciler ve günübirlikçiler, Uludağ'da karın keyfini çıkarıyor.

Kış sezonunun marta kadar uzatıldığı Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler, kayak, kızak ve snowboard yapıyor.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın alında 8, en yüksek sıfır derece olduğu bölgede kar kalınlığı 145 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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