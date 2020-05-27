Uludağ'da kar yağışı başladı KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı başladı.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı başladı.

Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl sezon, koronavirüs tedbirleri nedeniyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar yağışı, Uludağ'ı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfır olarak ölçülürken, gece de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA