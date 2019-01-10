Uludağ'da Kar Motoru ile Yaban Hayvanlarını Beslediler

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kar motoru ile yabani hayvanlara yem bıraktı. Ormana giren ekipler, bir çok noktaya yiyecek bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarını yemledi. Sarıalan mevkiinden yola çıkan ekipler, araca doldurdukları ekmek, tavuk ve buğdayı ormana bıraktı. Zirvenin hemen altındaki 2500 metre yüksekliğindeki Çobankaya mevkiinde ekipler ulaşım için kar motoru kullandı. Yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının olduğu bölgede kar motoru ile ilerleyen ekipler, arkasına bağlanan kızağa yemleri koydu. Yemler yaban hayvanlarının ulaşacağı yere bırakıldı. Bölgeye fotokapan da kuruldu. - BURSA

Kaynak: İHA