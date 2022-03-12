Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 2 metre ölçüldü - Haberler

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Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 2 metre ölçüldü

AA - Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 2 metre ölçüldü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi buldu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi buldu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 190 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 12, en yüksek 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da, akşam başlayacak karın yarın sabah etkisini yitirmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel

Türkiye, Turizm, Uludağ, kar, Güncel, Haberler

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