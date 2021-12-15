Uludağ'da kar kalınlığı 30 santime ulaştı; zincirsiz araç geçişine izin yok

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sezon, yoğun karla başladı. Kar yağışı, dün akşamdan beri etkili olurken, kar kalınlığı, 30 santimetreye ulaştı. Araçlarına zincir takmayan sürücülerin Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor.

Uludağ bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının, hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışının başlamasıyla bölgeye, Karayolları 143'üncü Şube Şefliği Uludağ Bakımevi tarafından ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları ile Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalar sürdürülüyor. Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinde araçlara yönelik kar lastiği ve zincir kontrolü yapıyor. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar ile Uludağ'a çıkılmasına izin verilmiyor.