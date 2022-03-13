Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

BURSA - Uludağ'da kar kalınlığı son kar yağışının ardından 190 santimetre olarak ölçüldü. Yerli ve yabancı turistlerin haricinde günübirlikçiler de güneşli havanın tadını pistlerde doyasıya yaşadı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden bir olan Uludağ'da sezonun kapanmasına sayılı günler kala, etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi dereceleri bulduğu Uludağ'da güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilcilerin haricinde günübirlikçilerde pistlere akın etti. Jandarma ekipleri, Uludağ'a çıkmak isteyen araçları zincirsiz olmaları halinde zirveye gitmesine izin vermiyor. Kimi tatilciler ise, yollarda yaşanacak araç trafiği sebebiyle, teleferiği kullanmayı tercih etti.