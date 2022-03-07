Uludağ'da kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı. - Haberler

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Uludağ'da kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı.

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Uludağ'da kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı.

Uludağ'da kar kalınlığı yükselmeye devam ediyor.

Uludağ'da kar kalınlığı yükselmeye devam ediyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da sezonun kapanmasına kısa bir süre kala kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son yağan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 133 santimetreden 141 santimetreye yükseldi.

Hava sıcaklığının bugün en düşük 1, en yüksek 2 derece olması tahmin edilen Uludağ'da, kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi ve sıcaklıkların sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

(İHA)

Uludağ'da kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı.

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

Uludağ, kar, Güncel, Haberler

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