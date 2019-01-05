Uludağ'da Kar Kalınlığı 111 Santimetre

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 111 santimetreye ulaştı.



Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 111 santimetreye yükseldi.



Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Öte yandan, Uludağ'ı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, pistleri doldururken kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkarıyor.

Kaynak: AA