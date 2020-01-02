Uludağ'da kapanan yollar açılıyor
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kardan kapanan yollar açılıyor.
02.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:24
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kardan kapanan yollar açılıyor.
Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan Uludağ yollarını açmak için ekipler çalışmalarına fasılasız devam ediyor. Kapanan yollar açılırken, yol kenarlarında biriken karlar temizleniyor. Son yağan karla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. - BURSA
Kaynak: İHA