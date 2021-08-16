Uludağ'da kaçağa karşı mücadele
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Uludağ'da kaçağa karşı mücadele

Uludağ'da kaçağa karşı mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan mahallelerdeki kaçak yapıları tek tek yıkıyor.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde yer alan mahallelerdeki kaçak yapıları tek tek yıkıyor. Son olarak Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan ruhsatsız beş prefabrik evi yıkan Osmangazi Belediyesi, bu konudaki kararlı mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Soğukpınar Mahallesi'nde ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenip hakkında yıkım kararı alınan 5 prefabrik ev, iş makinesi ile yıkılarak kullanılmaz hale getirildi. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımlarına devam edileceğini belirtti. - BURSA

Uludağ'da kaçağa karşı mücadele
Uludağ'da kaçağa karşı mücadele
Uludağ'da kaçağa karşı mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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