Son dakika haberi: Uludağ'da jandarmadan sıkı denetim

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da jandarma ekipleri, Uludağ yolu ve Milli Parklar girişi ile oteller bölgesindeki pistlerde denetim yaptı.

BURSA'da jandarma ekipleri, Uludağ yolu ve Milli Parklar girişi ile oteller bölgesindeki pistlerde denetim yaptı. Denetimlerde, standart dışı lastik bulunan araçların geçişine izin verilmezken, araç sürücüleri ile vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludağ Yolu ile Milli Parklar girişinde trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, standart dışı lastik bulunan araçların geçişine izin verilmedi, araç sürücüleri ile vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.Uludağ Oteller Bölgesi'nde yapılan denetimlerde ise tatilciler, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Denetimlerde, özel eğitimli narkotik köpek 'Takip' ile bomba arama köpeği 'Zeus' da kullanıldı. Jandarma ekiplerinin kayak sezonu boyunca bölgede denetimleri sürdüreceği bildirildi.

DENETİMLERDE 893 BİN TL CEZA YAZILDI

Jandarmanın, Uludağ'da ocak ayından beri yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalanırken, evrakları eksik olan 6 otomobilin sürücüsüne de işlem yapıldı. Ayrıca, pandemi kurallarına uymayan 6 işletmeyle birlikte maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 220 kişiye 893 bin TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı