Uludağ'da iki dağcıyı arama çalışmalarında ceset bulundu

18.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:25

ULUDAĞ 'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaların 17'nci gününde erkek cesedi bulundu. Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan cesedin kime ait olduğunun tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

?İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, Uludağ'a tırmanışa geçti. İki dağcı bir süre sonra etkili olan siste, hava kararınca yollarını kaybetti. Mert Alparslan ve Efe Sarp'a ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 7'nci günde Küreklidere mevkisinde Efe Sarp'a ait mont ve bere bulan ekipler, çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Küreklidere bölgesini didik didik arayan ekipler, 9'uncu günde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet baton buldu.

CESET BULUNDUUludağ'da kaybolan Efe Sarp ve Mert Alparslan'ın arama çalışmalarında 17'nci gününde ceset bulundu. Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIBursa Valiliği, konuşa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01.12.2019 tarihinde Bursa Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) vatandaşlarımızdan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliğimiz tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllüleri katılımı ile karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. 11.12.2019 tarihinde kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. 18.12.2019 tarihinde Kürekli Deresi bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında 11.12.2019 tarihinde bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir cansız erkek cesedi tespit edilmiş olup, kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir."

Kaynak: DHA

- Bursa