Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp son yolculuğuna uğurlandı
Efe Sarp'ın cami avlusundaki naaşı Efe Sarp'ın yakınları Efe Sarp'ın cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlarda taşınması AYDIN - Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmasından 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Efe Sarp'ın cenazesi, Aydın'ın Karacasu ilçesinde kılınan...
20.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:05
Efe Sarp'ın cami avlusundaki naaşı
Efe Sarp'ın yakınları
Efe Sarp'ın cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlarda taşınması AYDIN - Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmasından 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Efe Sarp'ın cenazesi, Aydın'ın Karacasu ilçesinde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA