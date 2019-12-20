Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp son yolculuğuna uğurlandı
Haberler » Güncel » Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp son yolculuğuna uğurlandı

Efe Sarp'ın cami avlusundaki naaşı Efe Sarp'ın yakınları Efe Sarp'ın cenaze namazının kılınması Cenazenin omuzlarda taşınması AYDIN - Uludağ'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmasından 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Efe Sarp'ın cenazesi, Aydın'ın Karacasu ilçesinde kılınan...

20.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:05

Sarp'ın cami avlusundaki naaşı

Efe Sarp'ın yakınları

Efe Sarp'ın cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlarda taşınması - 'da zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolmasından 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Efe Sarp'ın cenazesi, 'ın Karacasu ilçesinde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp son yolculuğuna uğurlandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler