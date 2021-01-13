Uludağ'da hasretle beklenen kar yağışı başladı
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Uludağ'da hasretle beklenen kar yağışı başladı

13.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:36
Uludağ'da hasretle beklenen kar yağışı başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da uzun süredir beklenen kar yağışı başladı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da uzun süredir beklenen kar yağışı başladı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünce hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Oteller Bölgesi, yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgede yoğun sis de etkili oldu.

Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı Uludağ yolunda araç sürücüleri de zaman zaman zorluk yaşadı.

Ekipler, Milli Park gişelerinden itibaren araçların zincirsiz zirveye çıkışına izin vermiyor.

Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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