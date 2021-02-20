Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

20.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:25

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da güneşli havanın da etkisiyle pistler doldu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da güneşli havanın da etkisiyle pistler doldu.

Otellerde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Uludağ'da tatilciler karın keyfini çıkarıyor.

"Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler kayak, kızak ve snowboard yapıyor. Ayrıca kar motoru gezintileri düzenleniyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 9, en yüksek 1 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 110 santimetre ölçüldü.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

"Uludağ'da olmak çok keyifli. Pistler çok güzel"

Hafta sonu tatili için Uludağ'a gelen Mine Öz, AA muhabirine, burada iyi vakit geçirdiklerini söyledi.

Güzel havanın keyfini çıkardıklarını belirten Öz, "Hafta sonu yasaklarında burada vakit geçirip, tatil yapmak istedik. İnanılmaz keyif alıyoruz. Uludağ'da olmak çok keyifli. Pistler çok güzel. Snowboard yapıyoruz. Yapılan hizmetler çok güzel. Huzurlu bir tatil geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Müge Öz de kardeşiyle beraber karın keyfini çıkardıklarını vurgulayarak, "Uludağ'da hem kayak yapıyoruz hem de doğayla baş başa huzurlu vakit geçiyoruz. Eşsiz bir manzaraya sahip Uludağ. Burada olmak bizi mutlu ediyor." dedi.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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