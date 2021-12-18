Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu... Pistler doldu taştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu... Pistler doldu taştı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu... Pistler doldu taştı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu... Pistler doldu taştı

BURSA - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 48 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, günübirlikçiler ile yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.

Türkiye'nin en gözde Kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Uludağ'da kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı ise en yüksek eksi 5 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yoğun taleple birlikte otellerde doluluk oranı da arttı.

İl kez Uludağ'a geldiklerini ifade eden vatandaşlar, 'Uludağ çok güzel sezonun ilk karını burada görüyoruz. Bol bol kayak yaptık. Yoğunluk var pistler çok kalabalık' dedi.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu... Pistler doldu taştı

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu... Pistler doldu taştı

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu... Pistler doldu taştı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükumet Başkanı Mahamadou'yu kabul etti

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükumet Başkanı Mahamadou'yu kabul etti

 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde liderlerin katılımıyla kapalı oturum gerçekleştirildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (3)

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title