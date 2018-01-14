Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu - Bursa

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezi Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkartırken bazıları da kar topu oynadı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 92 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 4 derece olduğu Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.