ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu.

İSTANBUL (DHA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu. Bölgede etkili olan sis nedeniyle zaman zaman kayak kazaları da yaşandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece, kar kalınlığının ise 56 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da kayakseverler, hafta sonu pistlere akın etti. Yoğun sisin hakim olduğu pistlerde zaman zaman kazalar da meydana geldi. Uludağ'a çıkış yolunda kontrol noktaları kuran jandarma ekipleri, ise kış lastiği takılı olmayan araçlarla gidişe izin vermedi.

İstanbul'dan Uludağ'a geldiğini söyleyen Bartu Aydın, Dün arkadaşlarımla birlikte geldik. 3 yıldır pandemi nedeniyle gelemiyorduk. Fırsat bulup, geldik. Burası çok keyifli ve mutluyum. Hava çok soğuk ama kayak keyifli diye konuştu.

Arkadaşlarıyla Uludağ'a kayak yapmak için geldiğini belirten Eyal Hiçsolmaz da İstanbul'dan kayak yapmak için geldim. Burası güzel ve eğlenceli. Pistler güzel ama karların biraz ezilmesi gerekiyor. Günlerimiz eğlenceli geçiyor dedi.

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

9 yaşındaki öz kızını Adnan Oktar'a getirip taciz edilmesine göz yumduğu iddia edilen anne hakim karşısına çıktı

9 yaşındaki öz kızını Adnan Oktar'a getirip taciz edilmesine göz yumduğu iddia edilen anne hakim karşısına çıktı

 İstanbul'da skandal! Evine temizlik için çağırdığı kadına üstünü değiştirirken tecavüz etti

İstanbul'da skandal! Evine temizlik için çağırdığı kadına üstünü değiştirirken tecavüz etti

 Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu.

title