Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu
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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

12.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:30
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin gözde merkezlerinden 'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.


Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kar kalınlığının 140 santimetreye kadar çıktığı zirvede pistler dolup taştı. Otellerde de doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşırken, tatilciler kayak yaparak karın keyfini çıkarttı. Adeta adım atacak yerin olmadığı pistlerde acemi kayakçılar ise ortaya renkli görüntülerin çıkmasına sebep oldu.


Uludağ'ı çok sevdiklerini belirten tatilciler, her sene gelmeye çalıştıklarını söyledi. Karın keyfini doyasıya çıkardıklarını vurgulayan tatilciler, Uludağ'da adım atacak yer olmadığını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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