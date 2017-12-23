Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.



AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 64 santimetre ölçüldü.



Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10 derece, en yüksek sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yoğun sisin yanı sıra kar yağışı sürüyor.



Hafta sonunu değerlendirmek isteyen günübirlikçiler ve tatilciler, "oteller bölgesi"nde yoğunluk oluşturdu. Pistleri dolduran tatilciler, karın tadını çıkardı.