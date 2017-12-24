Uludağ'da Hafta Sonu Kar Keyfi

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezi Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.



Günübirlikçiler ile kayak tutkunlarını ağırlayan Uludağ'da pistler adeta doldu taştı. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin "oteller bölgesi"ne akın ettiği Uludağ'da, tatilciler pistlerde kayak ve kızakla kaymanın tadını çıkardı.



Genç, yaşlı, çocuk her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak pistlerinde renkli görüntüler de oluştu.