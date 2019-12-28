Uludağ'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ziyaret eden vatandaşlar pistleri doldurdu.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ziyaret eden vatandaşlar pistleri doldurdu.
Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Uludağ'a gelen vatandaşlar, "Oteller Bölgesi"nde kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak karın tadını çıkardı.
Kar kalınlığının 42 santimetreye ulaştığı Uludağ'da acemi kayakçılar da zor anlar yaşadı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.