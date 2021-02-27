Uludağ'da güneşli havada hafta sonu pistler doldu

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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

Otellerde konaklayan tatilciler, Uludağ'da güneşli havada karın keyfini çıkarıyor.

Kış sezonunun mart sonuna kadar uzatıldığı Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler, kayak, kızak ve snowboard yapıyor.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 11 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 78 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar