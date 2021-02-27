Uludağ'da güneşli havada hafta sonu pistler doldu
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Uludağ'da güneşli havada hafta sonu pistler doldu

27.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:38

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

Otellerde konaklayan tatilciler, Uludağ'da güneşli havada karın keyfini çıkarıyor.

Kış sezonunun mart sonuna kadar uzatıldığı Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler, kayak, kızak ve snowboard yapıyor.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 11 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 78 santimetre ölçüldü.

Uludağ'da güneşli havada hafta sonu pistler doldu
Uludağ'da güneşli havada hafta sonu pistler doldu
Uludağ'da güneşli havada hafta sonu pistler doldu
Uludağ'da güneşli havada hafta sonu pistler doldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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