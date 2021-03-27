Uludağ'da tatilciler güneşli havada pistleri doldurdu
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Uludağ'da tatilciler güneşli havada pistleri doldurdu

Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, tatilciler güneşin ve karın tadını çıkardı.

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, tatilciler güneşin ve karın tadını çıkardı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 2 metreye yükseldi.

Günlerdir etkili olan yağış ve sis, yerini güneşli havaya bırakırken pistler, açık havanın etkisiyle doldu.

Kayak merkezine gelen vatandaşlar, kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak kar ve güneşin tadını çıkardı.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

Uludağ'da tatilciler güneşli havada pistleri doldurdu
Uludağ'da tatilciler güneşli havada pistleri doldurdu
Uludağ'da tatilciler güneşli havada pistleri doldurdu
Uludağ'da tatilciler güneşli havada pistleri doldurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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