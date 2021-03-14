Uludağ'da güneşli havada kar keyfi
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Uludağ'da güneşli havada kar keyfi

14.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:34
Uludağ'da güneşli havada kar keyfi

Türkiye'nin dört bir yanından Uludağ'a gelen ziyaretçiler, güneşli havada karın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin dört bir yanından Uludağ'a gelen ziyaretçiler, güneşli havada karın keyfini çıkardı.

Kar kalınlığının 90 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'a Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler akın etti. Hafta sonu kısıtlamaların da olmadığı Bursa'da güzel havanın tadını sahil kenarlarına inenler kadar zirveye çıkanlar da çıkarttı. Otellerin yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet verdiği zirvede güneşli havada kaymanın keyfini vatandaşlar doyasıya yaşadı. Günübirlik olarak kayak pistlerine çıkan vatandaşlar da gönüllerince eğlendi.

İzmir ve İstanbul'dan gelen vatandaşlar, "Biz daha çok kalabalık olur diye bekliyorduk. Ancak hafta sonu olmasına rağmen sakin bir ortam var. Uludağ'a uzun zamandır gelmiyorduk. Bizler için bir değişiklik oldu. İnşallah salgından da en kısa sürede kurtulursak daha güzel günler bizleri bekliyor olacak" dediler.

Jandarma ekipleri de sürekli yaptıkları anonslarla vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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