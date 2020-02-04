Uludağ'da Gençlik Ateşi Whitefest'le yanmaya devam ediyor

04.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:38

SOĞUĞA DOĞUŞ ÇABAKÇOR & TAİ İLE MEYDAN OKUDULAR...

Akşam saatlerinde ''Banabak After Ski Party''de Doğuş Çabakçor ve Tai'nin muhteşem performanları ile coştukça coşan Whitefest gençliği, dondurucu soğuğa aldırış etmeden gönüllerince eğlendiler. Yapı Kredi Play ana sponsorluğunda Toyota'nın katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte Çabakçor'un playlistine koro halinde eşlik eden gençler, bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle adeta zamanı durdurdular. İkiliyi dinlemeye gelenler arasında Sercan-Caner Badur ve Enes Batur gibi isimler dikkat çekti.

BERKAY'DAN HANDE YENER'E CEVAP...

TAZE BABADAN 3. ÇOCUĞA YEŞİL IŞIK....

Ünlü Dj'lerin ardından festivalin ikinci bölümünde Karinna Otel'de sahne alan Berkay, sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Whitefest'in başladığı günden bugüne en çok sahne alan sanatçıları arasında yer alan başarılı sanatçı bu durumu ''Mekan bizim, festival bizim. Üniversiteli kardeşlerimizle bir araya gelmek her zaman bizde farklı bir heyecan yaratıyor.'' sözleri ile özetledi. ''İki hece'' adlı parçasının başarısının kendisini çok mutlu ettiğini de dile getiren Berkay ''Şubat ayında çıkarmayı düşündüğümüz yeni slovumuzu erteledik. Biraz daha beklemeye karar verdik.'' diyerek yeni şarkısındada son derece iddialı olduğunu söyledi. Bir muhabirin ''Hande Yener popçular üretmediği için rap yükselişe geçtiğini söyledi siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Kendisine katılıyor musunuz? sorusuna ''Beni kastettiğini düşünmüyorum. Ben üretiyorum. Dolayısıyla benim için geçerli bir cümle değildir bu. Yaptığım işler ortada.'' şeklinde samimi bir yanıt veren ünlü şarkıcı konuyu dikkate almadığını dile getirdi. Yoğun konser programının kendisini son derece mutlu ettiğini ve sahnede olmaktan keyif aldığını söyleyen Berkay, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini spora, düzenli beslenmeye ve mutlu bir aile hayatı olmasına bağladı. Bir gazetecinin kendisine kızlarının fotoğrafını göstererek ''en çok hangisi size benziyor?'' şeklindeki sorusu karşısında bir an duraksayan ve duygusallaşan Berkay, ''şu güzelliklere bakar mısınız? Bence gözleri bana benziyor ikisininde. Güzelliklerini annelerinden aldıkları şüphesiz. Baba olmak dünyanın en muhteşem duygusu. Allah bana bu mutluluğu iki kez yaşattı. Herkese nasip etsin Rabb'im'' yanıtını verdi. Son olarak üçüncü kez baba olma fikrine sıcak baktığınında altını çizen başarılı sanatçı ''Şuan ikinciyi büyütmekle meşgulüz ama Allah nasip ederse üçte olur inşallah. Neden olmasın?'' dedikten sonra röportajı sonlandırıp sahnenin yolunu tuttu.

KONSERİ MÜZİKAL ŞÖLENE ÇEVİRDİ...

Yapı Kredi Whitefest Event Hall Konserleri kapsamında Karinna Otel'de gerçekleşen konserine "İnanırım" şarkısıyla başlayan Berkay "Bu sahnede beni yalnız bırakmayan tüm gençlere teşekkür ediyorum. Bu gece gençlere özel bir repertuvar hazırladım." diyerek muhteşem gecenin açılışını yaptı. Gece boyunca "İzmirli", "Tarifi Zor", "Yaz", "Sen Bana Gel" ve "Ben Sadece" gibi sevilen parçalarını art arda seslendiren ünlü sanatçı, mekanı dolduran yüzlerce kişiyi coşturdu. Poptan arabeske, türkülerden rap müziğe uzanan geniş repertuvarıyla üç saatlik performansını müzikal bir şölene çeviren Berkay sahneyi alkışlar eşliğinde terk etti.

Kaynak: Bültenler