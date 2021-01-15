Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi
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Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi

15.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:00
Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi

BURSA Uludağ'da olası elektrik arızalarına karşı ekipler, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

BURSA Uludağ'da olası elektrik arızalarına karşı ekipler, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Zorlu hava şartlarında araçların ulaşamadığı noktalara yürüyerek ve tırmanarak ulaşan ekipler, elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesi ve kar seviyesinin 1 metreye ulaşması elektrik ekiplerinin şartlarını zorlaştırdı. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, Uludağ'da olumsuz hava şartlarından kaynaklanan arıza ve kesintilere anında müdahale için bölgede 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Güney Marmara'daki arıza merkezlerine gelen ihbarlarla harekete geçen ekipler, arazi araçları ve sepetli araçlarla yola çıkıyor. Araçların giremediği yerlere ise yaya olarak ulaşıyor. Soğuğa ve kara rağmen direklere tırmanıp, arızaları gideriyor. Ekipler, kar yağışı, sis, tipi gibi zorlu hava koşullarında da çalışmalarına ara vermiyor.

Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi
Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi
Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi
Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi
Uludağ'da elektrik ekiplerinin zorlu mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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