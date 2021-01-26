Uludağ'da eğlence görüntülerinin çekildiği otel, 10 gün kapatıldı

BURSA Valiliği, Uludağ'da tatilciler tarafından 2 hafta üst üste düzenlenen eğlenceler ile gündeme gelen otelin 10 gün süreyle kapatıldığını duyurdu.

Okulların tatil olmasıyla doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşan Uludağ'da önceki hafta bir otelde kalan 10 kişilik grubun terasta, müzik eşliğinde eğlence düzenlemesi büyük tepki topladı.

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı otelin işletmecisi ile eğlenen gruba, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için toplam 76 bin 380 TL ceza uygulandı.Bu hafta sonu yeniden düzenlenen eğlencede çekilen görüntüler ile ikinci kez gündeme gelen otel Bursa Valiliği tarafından 10 gün süreyle kapatıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada (2) gündür Uludağ Oteller Bölgesinde bazı otellerde pandemi kurallarına uyulmadığına ilişkin yayınlanan görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan inceleme neticesinde bu görüntülerin K. isimli otele ait olduğu, ilgili otelin çalışma ruhsatının bulunmadığı, Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından çalışma ruhsatı bulunmaması nedeniyle kapatma işlemi kararı alındığı ancak ilgili şirketin idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı, kapatma işlemi ile ilgili yargı sürecinin beklenildiği, mevcut otel inşaatının son 2 katının kaçak olarak inşa edildiği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nün bilgisi ve izni haricinde bir alt taşeron şirkete usulsüz şekilde kiralama işlemini yapıldığı, bu nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nce izninin iptal edildiği, 15.01.2021 tarihinde yine aynı otelde yüksek ses müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinden işletmeye ve 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. md. gereğince 76.380 TL idari para cezası uygulandığı, 25.01.2021 tarihinde sosyal medyada çıkan görüntüler ile ilgili yapılan çalışma sonucunda çıkan görüntülerin bu otele ait olduğu, yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı, yapılan teknik incelemede tespit yapılmasın diye delil karartma (kamera görüntülerinin silinmesi) girişiminin bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine 26.01.2021 tarih ve (03) sayılı Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile adı geçen otelin (10) gün faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca ilgili şirket ve tespit edilen kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı da vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL