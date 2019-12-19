Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA
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Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi.

19.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:47

'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi. yakınlarına teslim Yakınlarına teslim edilen cenazelerden Efe Sarp'ın 'da, Mert Alpaslan'ın ise İstanbul 'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA
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