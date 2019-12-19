Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA
Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi.
19.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:47
Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi. yakınlarına teslim Yakınlarına teslim edilen cenazelerden Efe Sarp'ın Aydın'da, Mert Alpaslan'ın ise İstanbul Küçükçekmece'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Kaynak: AA