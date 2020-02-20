Uludağ'da çığın altından canlı canlı böyle kurtardılar

20.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:05

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri çığ altında kalan bir vatandaşı kısa sürede canlı şekilde çıkarmayı başardı. Diğer yandan yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma olaylarına karşı operasyon yapan ekipler, gerçeğini aratmayan tatbikatta elektriklerin kesilmesi sonucu telesiyejde mahsur kalarak donmak üzere olan bir tatilciyi ve zirvede düşerek yaralanan kayakçıyı kurtardı.



Uludağ'da Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin tatbikatı nefes kesti. Karın yağmasıyla birlikte tedbiri elden bırakmayan jandarma, Uludağ'da meydana gelebilecek her türlü yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma vakasına karşı 24 saat teyakkuzda beklemeye başladı. JAK ekipleri, senaryo gereği Operasyonda son olarak çığ altında kalan bir kişinin ihbarını alan ekipler kar motorları ile olay yerine kısa sürede ulaşarak ilk olarak çığ felaketinin yaşandığı bölgeyi bayraklarla çember altına aldı. Sonrasında sondaj boruları ile bölgede arama yaptıktan sonra dedektör yardımı ile çığ altında kalan vatandaşın kısa sürede yerini tespit etti. Çığ altında kalan vatandaşı çıkaran ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kar motoru ile 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer yandan kayak yaparken ayağını kıran bir tatilciyi kurtardı. İhbar üzerine sedye ile birlikte yola çıkan ekipler, kayakçının yanına ulaştı. Şoka giren ve ayağı kırılan kayakçıya ilk müdahaleyi JAK timleri yaptı. Kırılan ayağı sabitleyen ekipler, vücut ısısı düşen kayakçıyı termal battaniyeye sararak sedyeye koydu. Sedyeyi taşıyan ekipler, kayakçıyı kayaklarla dağdan indirerek 112 sağlık ekiplerine teslim etti. JAK timlerinin operasyonunda senaryo gereği yine bir vatandaş Uludağ manzarasını izlemek için telesiyeje bindi. Ancak elektriklerin kesilmesiyle duran telesiyejde mahsur kalan vatandaş, 156 Jandarma İmdat hattını arayarak telesiyejde mahsur kaldığını söyledi. İhbarı aldıktan sonra harekete geçen JAK timleri, telesiyejin yanına gelerek özel bir ekip oluşturdu. Soğuk havaya rağmen ekipler, bellerine taktıkları özel bir ekipman sayesinde telesiyejin tellerinde ilerleyerek mahsur kalan vatandaşın yanına gitti. Özel bir ip yardımı ile aşağı indirilen vatandaş başarılı bir operasyonla kurtarıldı.



Tatbikat sonrası konuşan Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanı Teğmen Seyfettin Şahin, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Ankara'da konuşlu bulunan Jandarma Komanda Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Personelleri olarak her türlü doğal ve insan kaynaklı afetlerde, deprem,sel, yangın, çığ ve suda boğulma gibi olaylarda yurt içinde ihtiyaç dahilinde İç İşleri Bakanlığının talimatıyla yurt dışında arama kurtarma faaliyetlerinde görev almaktayız. Bu kutsal vazifeyi yerine getirmek için özenle seçilmiş personelimiz ile profesyonelce çalışmaktayız" dedi.



Uludağ'da 24 saat esasına göre asayişi sağlayan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin görevlerinden bahseden Kıdemli Üst Çavuş Ramazan Sucu, "Bursa İl Jandarma Komutanlığı JAK timleri 24 esasına göre Uludağ bölgesinde meydana gelen kaybolma, mahsur kalma, yaralanma ve çığ felaketlerine karşı olaylara müdahale etmekteyiz. Bunun yanı sıra dağcılık, kamp ve yürüyüş gibi faaliyeti gerçekleştiren vatandaşlarımızın emniyetini almaktayız. Pistlerde kayak yapan vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşı- karşıya gelmelerinde de yardımlarına koşuyoruz" diyerek sözlerine son verdi. - BURSA

Kaynak: İHA